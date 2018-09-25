В ближайшие пять лет Азиатский банк развития предоставит Киргизии $641 млн

Бишкек, , 16:14 — REGNUM Совет директоров Азиатского банка развития одобрил новую стратегию партнерства с Киргизией на 2018 — 2022 годы, в рамках которой республика получит $641 млн (42,4 млрд рублей) кредитов и грантов. Об этом сообщает пресс-служба международной финансовой организации сегодня, 25 сентября.

Эти деньги планируют направить на стимулирование роста экономики страны, усиление регионального сотрудничества для расширения доступа к более крупным рынкам, а также повышение качества жизни в Киргизии.

«Операции, финансируемые займами под гарантию государства, будут сосредоточены на следующих секторах: энергетика, транспорт, образование, управление государственным сектором, водоснабжение и санитария, а также сельское хозяйство. Поддержка частного сектора будет обеспечиваться за счет выявления возможностей для развития агробизнеса, энергетики и телекоммуникаций», — подчеркивают в АБР.

Также в Азиатском банке развития отмечают, что Киргизия, чье население насчитывает чуть больше шести миллионов человек, и которая не имеет выхода к морским портам, нуждается в привлечении инвестиций и диверсификации экономики.

«Экономический рост продолжает в преобладающей степени зависеть от одного товара — золота, а также денежных переводов от трудовых мигрантов, находящихся в Казахстане и России. Экономика характеризуется ограничениями в создании достаточного количества рабочих мест в формальных секторах, и около 25% населения живут за чертой бедности, как правило, в сельской местности, а также на юге страны», — говорится в заявлении финансовой организации.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия начала сотрудничество с Азиатским банком развития в 1994 году, с тех пор страна получила 41 кредит и 31 грант из Азиатского фонда развития и 8 грантов из Японского фонда по сокращению бедности. АБР также профинансировал 98 проектов технической помощи.

Отметим, что в настоящее время внешний долг Киргизии составляет более $3 млрд 809 млн (252 млрд рублей по текущему курсу). Из этих денег на Азиатский банк развития приходится свыше $595 млн (более 39,3 млрд рублей).