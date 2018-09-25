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Бурджанадзе предлагает изменить полномочия президента Грузии

Политика

Грузия не должна быть парламентской республикой

Москва, 25 сентября 2018, 16:14 — REGNUM  Настало время изменить политику Грузии, заявила 25 сентября лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе во время выступления в пресс-центре ИА REGNUM.

«Политику Грузии надо менять по отношению к Абхазии, Южной Осетии и России», — сказала Бурджанадзе.

По ее мнению, сейчас стране не подходит парламентская форма правления:

«Грузия не должна быть парламентской республикой, по крайней мере, пока у нее есть проблемы с территориальной целостностью. Именно поэтому я не стала баллотироваться в президенты. При этих полномочиях, я бы оказалась примерно в той же ситуации, что и господин Додон (президент Молдавии, — прим. ИА REGNUM ), которому вчера в очередной раз приостановили полномочия».

Нино Бурджанадзе ранее являлась председателем парламента, исполняла обязанности президента Грузии, сейчас выступает в оппозиции к действующей власти.

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