Под Калининградом прошли спецучения подразделений РХБ защиты

Калининград, , 16:11 — REGNUM Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота в Калининградской области в рамках специального учения ликвидировали радиационное и химическое заражение в ходе атак условного противника. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили пресс-служба Балтийского флота.

По легенде учения в ходе первого этапа незаконное бандформирование проникло на объект, в котором находились сильнодействующие химические вещества. В ходе условной диверсии произошла утечка («хлора» и «аммиака»). Подразделения РХБ защиты Балтийского флота оперативно выдвинулись к объекту, провели мероприятия по определению концентрации химического вещества, затем с помощью специальных машин АРС-14КМ выполнили дегазацию условно зараженной территории.

Следующим этапом учения стали мероприятия по дезактивации личного состава боевой техники после применения условным противником ядерного боеприпаса.

Подразделения РХБ защиты Балтийского флота оперативно выдвинулись в заданный район с помощью технических средств провели радиационную разведку местности, развернули пункт специальной обработки на полигоне Хмелёвка где в установленное нормативами время осуществили мероприятия по дезактивации военной техники и личного состава.

Затем, с целью уничтожения условной бандгруппы, подразделения РХБ защиты Балтийского флота провели боевые стрельбы термобарическими боеприпасами из реактивного пехотного огнемета «Шмель» не дав террористам уйти от преследования.

В специальных учениях в этот день принимали участие около 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной и боевой техники.

В ходе специального учения, которое проходит в Калининградской области, военнослужащие подразделений РХБ защиты БФ совершили марши на технике в заданные районы, отработали задачи по дегазации объектов, дезактивации, личного состав и боевой техники, говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.