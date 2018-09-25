Песков уточнил информацию по поводу переговоров Путина и Нетаньяху

Москва, , 16:03 — REGNUM Информация израильских СМИ о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы провели телефонные переговоры до объявления Минообороны РФ о поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 вооруженным силам Сирии, не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ. — Это не так».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия поставит зенитно-ракетные комплексы С-300 в Сирию для обеспечения безопасности российских военных. Решение было принято после того, как самолет-разведчик ВКС России Ил-20 был сбит в результате враждебных действий Израиля.

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