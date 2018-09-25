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Государство выделит 40 млн евро для харки и их потомков

Политика

В связи с национальным днем ​​памяти военных харки государственный секретарь при министре вооруженных сил Франции объявила ряд мер «как финансового, так и мемориального характера»

Париж, 25 сентября 2018, 16:02 — REGNUM  Государственный секретарь при министре вооруженных сил Франции Женевьева Даррьёсек объявила о некоторых мерах в национальный день памяти алжирских военных харки, сообщает Le Figaro.

«Да, 56 лет назад, в Алжире, Франция фактически оставила часть своих солдат, часть своих собственных граждан. Франция не выполнила свой долг: защищать тех, кто боролся за нее», — заявила секретарь во вторник, 25 сентября.

В связи с национальным днем памяти военных харки государственный секретарь объявила ряд мер «как финансового, так и мемориального характера».

С финансовой стороны она объявила о сумме в 40 млн евро для помощи военным харки и их детям в течение следующих четырех лет. Часть денег пойдет на увеличение суммы пособия, а часть поступит в фонд солидарности, который будет создан в 2019 году.

Крупнейшая национальная выставка, посвященная участию алжирских военных харки, откроется в Париже.

Наконец, будут предприняты меры по предотвращению и борьбе с оскорблениями и дискриминацией в отношении бывших харки.

Представители харки назвали эти меры «смешными», поскольку ущерб, причиненный сообществу, по их мнению, в разы больше.

Напомним, харки — военнослужащие из местных алжирских формирований, принимавшие участие в сражениях на стороне Франции во время алжирской войны в 1954—1962 годах.

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Политическая жизнь Франции
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