Бурджанадзе: Власть в Грузии «абсолютно рабская»

Москва, , 16:04 — REGNUM Нынешняя власть в Грузии послушна Западу еще больше, чем бывший президент Михаил Саакашвили. Об этом заявила 25 сентября грузинский политик Нино Бурджанадзе в пресс-центре ИА REGNUM.

По ее словам, Саакашвили был относительно самостоятельной фигурой, после его ухода направленность политики Грузии сохранилась, но зависимость от Вашингтона лишь выросла.

«Эта власть абсолютно рабская. Боязнь как бы чего не вышло, как бы не обвинили. Та же самая риторика», — сказала Бурджанадзе.

Напомним, что Нино Бурджанадзе является лидером оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия». В прошлом была председателем парламента, исполняла обязанности президента Грузии.