Владимирский губернатор намерена вернуться в Совфед – СМИ

Владимир, , 15:51 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, проигравшая выборы 23 сентября, может вернуться в Совет Федерации. Об этом 25 сентября со ссылкой на два источника сообщило издание «Зебра ТВ». Для этого Светлане Орловой нужно стать депутатом заксобрания, от места в котором она отказалась накануне второго тура.

По данным издания, отдать мандат ей может биатлонист Алексей Слепов, который прошел в заксобрание по результатам голосования за партийные списки. При этом пока спортсмен якобы не хочет уступать свое место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов заксобрания Владимирской области 9 сентября Светлана Орлова возглавляла партийный список «Единой России». После она отказалась от мандата, который перешел к секретарю регионального отделения партии Ольге Хохловой. Отметим, что ранее сообщалось, что на пост сенатора от заксобрания претендует Владимир Киселев, занимавший пост главы регионального парламента предыдущего созыва.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. Светлана Орлова получила 37,46% голосов, ее соперник, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин — 57%. Отметим, что с 2004 до 2013 года Орлова занимала пост заместителя председателя Совета Федерации.