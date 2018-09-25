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Мэр Екатеринбурга стал членом правительства Свердловской области

Политика

С правом совещательного голоса

Екатеринбург, 25 сентября 2018, 15:50 — REGNUM  Избранный 25 сентября мэр Екатеринбурга Александр Высокинский будет членом областного правительства. Указ об этом подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Новый член правительства будет с правом совещательного голоса. Он займётся координированием работы муниципальной и государственной власти по вопросам развития Екатеринбурга.

Напомним, дума поддержала назначение Высокинского на пост мэра единогласно. А Куйвашев ранее заявлял о том, что новый глава города будет членом облправительства.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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