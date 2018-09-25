Премьер-министр Бангладеш: оппозиция — союз убийц и мошенников

Дакка, , 16:02 — REGNUM На посвященной эмигрантам бангладешского происхождения конференции в Нью-Йорке в приветственной речи премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед нелестно отозвалась о блоке оппозиционных партий. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», премьер-министр заявила, что против правительства правящей партии «Авами лиг» объединились «убийцы, отмыватели денег и мошенники, которые, придя к власти, разрушат Бангладеш до основания». Поэтому народу Бангладеш необходимо «серьезно задуматься» над истинностью лозунгов объединенной оппозиции.

Как заявила премьер-министр, лидер Националистической партии Бангладеш Халеда Зия и её сын Тарек Рахман оказались замешаны в коррупционных схемах. По словам Хасины Вазед, лидер НПБ и её сын вывезли за границу много «государственных средств», и до сих пор «эти средства правительство не может вернуть в страну».