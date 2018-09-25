Президент Македонии бойкотирует референдум: «Я сделал выбор 27 лет назад»

Скопье, , 15:48 — REGNUM Президент Македонии Георгий Иванов не намерен участвовать в голосовании на предстоящем референдуме о переименовании страны ради членства в Европейском союзе и НАТО. Об этом он заявил на встрече с македонскими эмигрантами в Детройте в рамках официальной поездки в США.

«Что касается меня, то я уже проголосовал 27 лет назад, на референдуме 8 сентября 1991 года. Я был одним из тех, кто отдал свой голос за суверенную и независимую Республику Македония, со своим именем и достоинством. Не отступаю от моего решения», — сказал президент Македонии.

Ещё одной причиной, по которой он не станет голосовать на референдуме, Георгий Иванов назвал клятву соблюдать конституцию и законы страны, которую он дал вступая в должность главы государства.

Президент выразил мнение, что соглашение между Скопье и Афинами не только меняет официальное название Македонии, но и «создаёт новую полусуверенную страну, с новым именем, новой внутренней и международной правовой идентичностью». В этой связи он призвал граждан Македонии «принять правильное и мудрое решение на референдуме» и «не позволить никому другому контролировать их совесть и национальную гордость».

Напомним, заключённый в июне этого года договор между Скопье и Афинами предусматривает переименование бывшей югославской республики в «Северную Македонию». Соглашение положило конец продолжавшемуся более четверти века спору между двумя странами и открыло для Македонии перспективу вступления в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовала Греция.

Георгий Иванов ранее отказался поддержать окончательный вариант соглашения, предусматривающий изменение названия республики, в том числе «для внутреннего пользования», и внесение соответствующих изменений в конституцию Македонии. По мнению главы республики, смена названия грозит «уничтожением» 27 лет истории Македонии как независимого государства и не сплотит общество, а приведёт к ещё большему его расколу.

Референдум, который пройдёт в Македонии в предстоящее воскресенье, 30 сентября, будет носить консультативный характер. Гражданам страны будет предложено ответить на следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»

Читайте также: Президент Македонии заявил Могерини о неприятии соглашения с Грецией