Среда, 26 Сентября 2018 года
00:01:39 МСК

В Бангладеш с 1 октября по всей стране пройдут собрания оппозиционеров

Политика

Представители блока оппозиционных партий «Процесс глубокого объединения» Бангладеш объявили об организации с 1 октября собраний по всей стране. Также по всей стране в скором времени будут сформированы оппозиционные комитеты для координации действий оппозиционного блока

Дакка, 25 сентября 2018, 22:31 — REGNUM  Союз оппозиционных партий Бангладеш под названием «Процесс глубокого объединения» с 1 октября организует по всей стране собрания. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», об этом заявлено в итоговом документе собрания участников «Процесса глубокого объединения», которое прошло 22 сентября. Это собрание открывал доктор Камал Хоссейн, председатель Народного форума Бангладеш.

На собрании присутствовали многие видные политические деятели Бангладеш: заместитель министра планирования Бангладеш Абдул Маннан, председатель Националистической партии Бангладеш Мирза Фахрул Ислам Аламгир и другие.

К настоящему моменту в состав оппозиционного блока входят уже около 20 партий, которые организовывали небольшие митинги прямо во время собрания. Так, сторонники партии-лидера оппозиционного блока — Националистической партии Бангладеш — организовали митинг, где были слышны лозунги: «Да здравствует глубокое объединение!» и «Свободу Халеде Зие!». Халеда Зия — лидер НПБ — в настоящее время находится под судебным следствием по делу о коррупции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить