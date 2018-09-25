ЕС начинает подготовку к открытию первой главы переговоров с Македонией

Скопье, , 15:46 — REGNUM Большая делегация правительства Македонии 27 сентября направится в Брюссель для консультаций с Европейской комиссией в рамках подготовки к открытию переговорного процесса по вступлению страны в Европейский союз.

В состав делегации войдут представители целого ряда министерств и институтов. Как предполагается, визит положит начало так называемой процедуре скрининга Еврокомиссии, то есть подготовки страны-кандидата к изменениям законодательства и проведению необходимых реформ в соответствии с 33 главами переговорного досье.

Ожидается, что переговоры с Македонией будут начаты с главы 23, которая касается вопросов правосудия и основных прав человека. Завершить подготовку к открытию этого раздела планируется к июню 2019 года, когда будет дан старт официальному переговорному процессу.

Напомним, в апреле текущего года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении к Европейскому союзу с двумя балканскими кандидатами на членство — Македонией и Албанией. В рекомендациях для Македонии было отмечено, что для успешных переговоров «первым и самым важным является желание проведения реформ и объективная оценка ситуации, а затем подготовка стратегии, законодательных изменений и консультации со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с оппозицией, через единый прозрачный подход».

Македония имеет статус государства — кандидата на членство в ЕС с 2005 года. Долгое время интеграции страны в Евросоюз препятствовала Греция из-за неурегулированного спора вокруг официального наименования бывшей югославской республики, однако в июне этого года Скопье и Афины заключили договор, предусматривающий переименование страны в «Северную Македонию».

В предстоящее воскресенье, 30 сентября, в Македонии пройдёт референдум по соглашению с Грецией, который будет носить консультативный характер. Гражданам страны будет предложено ответить на следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»