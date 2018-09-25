Сколько С-300 будет поставлено в Сирию?

Дамаск, , 15:45 — REGNUM Появилась информация о количестве комплексов С-300, которые будут поставлены в Сирию. На первом этапе речь идет о двух полковых комплектах ЗРК С-300. В каждом полку, как правило, два дивизиона, в каждом дивизионе двенадцать пусковых установок, по четыре пусковых установки на батарею.

Итого: получается, что изначально в Сирию будет поставлено сорок восемь пусковых установок ЗРК С-300. Есть также информация, что в первую партию будет входить два-четыре полковых комплекта, затем количество полковых комплектов может быть увеличено до шести-восьми.

Ранее военные эксперты оценивали, какое количество комплексов С-300 необходимо Сирийской Арабской Республике. По их мнению, для защиты отдельных, особо важных, объектов достаточно трех-четырех дивизионов С-300 (36−48 установок). Для прикрытия границы понадобится около 10−12 дивизионов зенитных ракетных систем С-300, это пять-шесть полковых комплектов (120−144 ПУ).

В нынешней ситуации с учетом обстановки С-300 должны защитить сирийское побережье, а также границы с Ливаном, Израилем, Иорданией и Ираком. Таким образом, можно предположить, что насыщение этими комплексами будет идти по возможному максимуму.

Важнейшей частью операции по усилению ПВО Сирийской Арабской Республики является оснащение командных пунктов сирийских ПВО автоматизированными системами управления. Данные системы разработаны концерном «Алмаз-Антей».

Вся информация, которая поступает от РЛС всех средств ПВО, объединяется в одном месте. Это резко повышает управляемость системы в целом, уменьшает время на принятие решение на поражение целей, позволяет выбрать зенитную систему, которая наиболее эффективна в данный момент по конкретной цели. Эта автоматизированная система управления также позволит избежать огня на поражение по российским самолетам.

Сирийское побережье будет под контролем средств радиоэлектронной борьбы типа «Красуха». Они будет подавлять спутниковую навигацию, бортовые РЛС и системы связи боевой авиации, которая попытается провести атаку по территории Сирии. Подобные средства РЭБ успешно используются на авиабазе Хмеймим еще с 2015 года.