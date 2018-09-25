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Православие и семья — Бурджанадзе объяснила, почему надо дружить с РФ

Политика

Такое маленькое государство, как Грузия, без семейных ценностей не выживет

Москва, 25 сентября 2018, 15:53 — REGNUM  Защита православия и семейные ценности — особенности политики России, которые поддерживает грузинский политик, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Она выступает 25 сентября в пресс-центре ИА REGNUM.

«Я вижу в лице России государство, которое защищает православие. Против него явно борются и у вас, и у нас», — заметила Нино Бурджанадзе.

Она рассказала о встрече с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом и увидела с его стороны желание содействовать Грузии в решении проблем. По ее словам, отношения между Русской и Грузинской православными церквами сохранились на том уровне, на котором и должны быть.

«Мне важно, чтобы Грузия сохранялась как православное государство», — сказала политик, добавив, что с уважением относится и к другим религиям.

Другой момент, которому симпатизирует Нино Бурджанадзе в политике РФ, это поддержка семьи и традиций.

«Традиционные ценности, семейные ценности — их поддерживает Россия и всего несколько государств. Такое маленькое государство, как Грузия, без семейных ценностей не выживет», — заявила Бурджанадзе.

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Российско-грузинские отношения
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