Израильская армия получила приказ продолжать военные операции в Сирии

Иерусалим, , 15:44 — REGNUM Израильской армии предписали продолжать военные операции в Сирии при сохранении координации с Россией, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о проведении в ближайшее время встречи военных двух стран для обсуждения координации действий в САР.

Напомним, 17 сентября летчики двух истребителей ВВС Израиля использовали российский самолет-разведчик Ил-20 в качестве прикрытия от сирийских ПВО. В результате Ил-20 был сбит, погибли 15 российских военнослужащих.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в связи с происшествием в ближайшие две недели Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300.

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