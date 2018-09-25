Турция построила беженцам рохинджа учебный центр из бабмбука

Анкара, , 15:45 — REGNUM Турция открыла учебный центр для народности рохинджа, представители которой временно проживают в лагерях для беженцев в Бангладеш, сообщает 25 сентября Anadolu.

Образовательный центр был сооружен из бамбука, он расположен в лагере, насчитывающем порядка 22 тыс. беженцев.

Турция оказывает информационную, политическую и материальную помощь рохинджа с момента начала кризиса в 2017 году.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты в Мьянме, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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