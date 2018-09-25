Дело о коррупции с участием главного судьи Бангладеш близится к завершению

Дакка, , 22:22 — REGNUM Дело о коррупционных схемах бывшего главного судьи Бангладеш С.К. Синхи близится к логическому завершению. По сообщению бангладешского новостного издания «Калер контхо», главный судья Сурендра Кумар Синха был одним из самых известных — и критикуемых — личностей в истории Бангладеш. Из-за принятия судьей решения об отмене 16 поправки к Конституции страны и последовавших за этим напряженных отношений с правительством С.К. Синха 14 октября 2017 г. был вынужден уехать из страны. После эмиграции главный судья направил президенту прошение об отставке.

В настоящее время против С.К. Синхи возбуждено уголовное дело по 11 статьям. В частности, бывший главный судья Бангладеш обвиняется в коррупции и отмывании денег. Сам же бывший судья заявляет, что он был «вынужден покинуть страну из-за давления на него со стороны правительства».