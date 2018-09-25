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Япония и США подтвердили дальнейшее сотрудничество по Северной Корее

Политика

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп договорились продолжать тесное сотрудничество по северокорейскому вопросу

Токио, 25 сентября 2018, 21:54 — REGNUM  После званого ужина в Трамп-тауэр, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что дискуссия с президентом США Дональдом Трампом вышла «очень продуктивной». Он отметил, что стороны договорились укреплять сотрудничество по денуклеаризации Корейского полуострова, а также детально обговорить торговый вопрос между двумя странами в ходе последующей встречи в верхах 26 сентября.

По информации японского новостного агентства «Киодо Цусин», ужин с Трампом был первым пунктом поездки премьера в Нью-Йорк. «Мы договорились, что сделаем эффект от исторического саммита США и КНДР в июне еще сильнее, тесно сотрудничая по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил Синдзо Абэ репортерам после встречи. Он также отметил, что Трамп «внимательно выслушал» сообщение от семей похищенных Северной Кореей японцев, которое зачитал ему премьер.

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Зарубежная хроника
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