Медведев о сфере радиоэлектроники: «Критически зависим от импорта»

Москва, , 15:36 — REGNUM Российская Федерация, где в сфере радиоэлектроники не производятся некоторые изделия, по-прежнему критически зависит от импорта. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на посвященном импортозамещению в сфере радиоэлектроники совещании.

«Мы (Россия) по-прежнему … критически зависим от импорта (в сфере радиоэлектроники)», — сказал глава правительства.

Медведев добавил, что зарубежные конкуренты, которые оказывают давление на РФ при помощи санкций, пытаются увеличить этот разрыв.

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