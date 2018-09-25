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Антироссийские заявления Киева — «попытка заработать предвыборные очки»

Политика

В МИД РФ была передана официальная нота Украины о «желании Киева прекратить действие Договора о дружбе» с Москвой

Москва, 25 сентября 2018, 15:32 — REGNUM  Зачисткой договорно-правовой базы с Россией украинская власть пытается заработать очки у своего электората перед президентскими выборами, об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном 25 сентября на сайте ведомства.

Отмечается, что 24 сентября в МИД РФ была передана официальная нота министерства иностранных дел Украины о «желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве» между странами.

«В своем безудержном порыве заработать «очки» у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал решение совета национальной безопасности и обороны страны, которым прекратил действие Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами.

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МИД России
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