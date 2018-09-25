Демократическая партия Мальдив: новое правительство осознает нужды граждан

Мале, , 22:02 — REGNUM 24 сентября на пресс-конференции в своей штаб-квартире представители Демократической партии Мальдив заявили, что новое правительство страны полностью осознает нужды граждан и будет способно их полностью удовлетворить.

Приоритетом нового правительства будет восстановление справедливости в стране, а также поддержание и защита основных прав человека, — заявил председатель Демократической партии Мальдив Хасан Латиф.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, он также пообещал освободить всех незаконно заключенных в тюрьму политиков, включая бывшего президента страны Мохамеда Нашида.

Новое правительство будет поддерживать верховенство закона в стране, — заявил вице-президент партии Мохамед Шифаз.

Хасан Латиф также выразил свою убежденность в том, что, несмотря на победу оппозиции, выборы прошли с нарушениями.