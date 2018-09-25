Вторник, 25 Сентября 2018 года
16:29:15 МСК

В Испании социалистов поддерживает большинство — опрос

Политика

Ставшая оппозиционной Народная партия может рассчитывать на 20,8% голосов

Мадрид, 25 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  За Испанскую социалистическую рабочую партию проголосовало бы большинство избирателей, если бы выборы прошли сейчас. Таковы итоги опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований (CIS).

На стороне социалистов — 30,5% опрошенных. Эта партия пришла к власти в начале июня, в её распоряжении — 84 мандата из 350 в нынешнем составе конгресса депутатов.

Ставшая оппозиционной Народная партия может рассчитывать на 20,8% голосов, хотя ей принадлежат 134 мандата. Правых центристов («Граждане») поддерживают 19,6% избирателей.

Еще 16,1% респондентов отдают предпочтение левой партии Unidos Podemos. Таким образом, у левых (социалистов и Podemos) — большинство потенциальных голосов — 46,6%. Правый блок поддерживают 40,4% опрошенных.

В опросе, который проводился с 1 по 11 сентября во всех провинциях Испании, участвовали 3 тыс. человек. Выборы в Испании намечены на 2020 год.

Читайте также: Премьер-министр Испании анонсировал проведение конституционной реформы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Испании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить