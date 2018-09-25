В Испании социалистов поддерживает большинство — опрос

Мадрид, , 15:33 — REGNUM За Испанскую социалистическую рабочую партию проголосовало бы большинство избирателей, если бы выборы прошли сейчас. Таковы итоги опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований (CIS).

На стороне социалистов — 30,5% опрошенных. Эта партия пришла к власти в начале июня, в её распоряжении — 84 мандата из 350 в нынешнем составе конгресса депутатов.

Ставшая оппозиционной Народная партия может рассчитывать на 20,8% голосов, хотя ей принадлежат 134 мандата. Правых центристов («Граждане») поддерживают 19,6% избирателей.

Еще 16,1% респондентов отдают предпочтение левой партии Unidos Podemos. Таким образом, у левых (социалистов и Podemos) — большинство потенциальных голосов — 46,6%. Правый блок поддерживают 40,4% опрошенных.

В опросе, который проводился с 1 по 11 сентября во всех провинциях Испании, участвовали 3 тыс. человек. Выборы в Испании намечены на 2020 год.

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