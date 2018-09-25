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Пакистан призвал Китай ослабить давление на мусульман

Политика

На фоне сообщений, что уйгуры в Китае сталкиваются с притеснениями, Пакистан призвал Китай облегчить давление на мусульманское меньшинство

Исламабад, 25 сентября 2018, 15:45 — REGNUM  На фоне сообщений правозащитных групп о том, что уйгуры (тюркский коренной народ) в Китае сталкиваются с притеснениями, Пакистан призвал правительство Китая ослабить давление на мусульманское меньшинство в стране.

Сообщается, что существуют ограничения на осуществление религиозной деятельности в стране.

По сообщению индийского новостного агентства The Hindu, пакистанский министр по делам религий Нур-уль-Хак Кадри встретился с китайским посланником Яо Сином чтобы обсудить ситуацию уйгуров в западной провинции Синьцзян.

Подобное давление может вызвать реакционные экстремистские взгляды, — заявил министр по делам религий Пакистана. Он также призвал Пекин предпринять конкретные шаги по разрешению данной проблемы.

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Зарубежная хроника
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