Пакистан призвал Китай ослабить давление на мусульман

Исламабад, , 15:45 — REGNUM На фоне сообщений правозащитных групп о том, что уйгуры (тюркский коренной народ) в Китае сталкиваются с притеснениями, Пакистан призвал правительство Китая ослабить давление на мусульманское меньшинство в стране.

Сообщается, что существуют ограничения на осуществление религиозной деятельности в стране.

По сообщению индийского новостного агентства The Hindu, пакистанский министр по делам религий Нур-уль-Хак Кадри встретился с китайским посланником Яо Сином чтобы обсудить ситуацию уйгуров в западной провинции Синьцзян.

Подобное давление может вызвать реакционные экстремистские взгляды, — заявил министр по делам религий Пакистана. Он также призвал Пекин предпринять конкретные шаги по разрешению данной проблемы.