Нетаньяху согласовал с Путиным встречу военных по Сирии

Москва, , 15:25 — REGNUM Между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным достигнута договоренность о встрече представителей военных ведомств двух стран. Об этом со ссылкой на слова главы правительства Израиля сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в ходе встречи российской и израильской военных делегаций будут обсуждаться вопросы, касающиеся координации действий в Сирии после инцидента с самолетом Ил-20 ВКС РФ, сбитым 17 сентября по вине израильских военных. В катастрофе погибли 15 российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности российских военных в Сирию будут поставлены зенитно-ракетные комплексы С-300.

Читайте также: Шойгу назвал сроки передачи Сирии российского комплекса С-300