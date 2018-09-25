Вторник, 25 Сентября 2018 года
16:28:49 МСК

Нетаньяху согласовал с Путиным встречу военных по Сирии

Политика

В ходе встречи российской и израильской военных делегаций будут обсуждаться вопросы, касающиеся координации действий в Сирии после инцидента с самолетом Ил-20

Москва, 25 сентября 2018, 15:25 — REGNUM  Между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным достигнута договоренность о встрече представителей военных ведомств двух стран. Об этом со ссылкой на слова главы правительства Израиля сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в ходе встречи российской и израильской военных делегаций будут обсуждаться вопросы, касающиеся координации действий в Сирии после инцидента с самолетом Ил-20 ВКС РФ, сбитым 17 сентября по вине израильских военных. В катастрофе погибли 15 российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности российских военных в Сирию будут поставлены зенитно-ракетные комплексы С-300.

Читайте также: Шойгу назвал сроки передачи Сирии российского комплекса С-300

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить