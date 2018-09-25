В Оренбуржье обсудили взаимовыгодный с Узбекистаном проект крупного хаба

Оренбург, , 15:36 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 25 сентября, с визитом находится делегация Узбекистана. На встрече с губернатором и членами областного правительства иностранная делегация обсудила тему развития сотрудничества и реализации совместных проектов. Особое внимание уделили созданию крупного логистического хаба в Акбулакском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Оренбуржья.

По словам губернатора Юрия Берга, Акбулакский район располагает соответствующей транспортной инфраструктурой — земельным участком, прилегающим к будущей международной трассе Западная Европа — Западный Китай.

«Логистический центр позволит обеспечить легальный выход стратегической для Узбекистана продукции на ёмкий рынок Российской Федерации и её регионов. Оренбургская область, в свою очередь, получит дополнительные рабочие места, расширение ассортимента и качества продукции на плодовоовощных рынках региона, необходимую базу для будущей промышленной глубокой переработки овощей и фруктов. Проект взаимовыгодный, требующий экспертной проработки и обсуждения, для чего мы сегодня и собрались», — сказал глава Оренбуржья.

Он назвал возведение «сухого порта» в Оренбуржье — практической целью правительства области. Для этого в регионе уже многое сделано. В частности, в 2017 году завершены работы на 50-километровом участке трассы от границы с Казахстаном до Акбулака. Буквально на днях заканчивается возведение южного обхода Оренбурга, что позволит оптимизировать маршрут транзитных грузоперевозок. В рамках трансконтинентального проекта по строительству международного транспортного коридора Европа — Западный Китай Оренбуржье как крупный мультимодальный транспортный узел станет ведущим перевалочным пунктом экспортно-импортных грузов государств Центральной Азии, Закавказья и Среднего Востока.

Председатель правления АО «Узтрейд» при министерстве внешней торговли Узбекистана Дониёр Кадиров во время обсуждения проекта логистического центра сказал, что хаб сможет не только собирать и сортировать сельхозпродукцию, но и при необходимости перерабатывать ее. Для этого необходимо возведение индустриальной площадки.

Директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ и развития евразийской интеграции Минэкономразвития России Рафаэл Абрамян отметил, что Россия и Узбекистан развивают межрегиональное сотрудничество, в рамках которого прошло уже множество встреч между регионами Узбекистана и России.

«Обычно такие встречи носят протокольный характер. Но здесь, в Оренбурге, воплощается в жизнь конкретный проект, что, безусловно, радует. Символично, что происходит это накануне встречи глав двух государств», — сказал представитель Минэкономразвития РФ.

Рафаэл Абрамян особо подчеркнул, что в развитии межрегиональных связей между Россией и Узбекистаном Минэк России в первую очередь опирается на регионы, которые географически, логистически ближе всего расположены к Узбекистану. У регионов есть уже давние, устоявшиеся связи.

«Необходимо отметить активную деятельность правительства Оренбургской области. Отношения с Узбекистаном у нас развиваются, темпы роста внешней торговли по итогам прошлого (2017 года) и первого полугодия этого (2018) года выше, чем с другими странами СНГ и дальнего зарубежья», — пояснил директор департамента экономического сотрудничества.

Новый логистический центр планируется строить на территории Акбулакского района, который первым в области встречает грузы из республик Средней Азии. Члены делегации Узбекистана готовы осмотреть площадку под строительство центра и обсудить с членами правительства области все рабочие моменты нового проекта.