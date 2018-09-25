Нетаньяху: Мы продолжим операции в Сирии

Иерусалим, , 15:59 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство продолжит проводить военные операции в Сирии, сообщает 25 сентября Al Arabia.

Их целью, по словам израильского лидера, будет стремление прекратить иранское военное присутствие в соседнем государстве.

Данное заявление было сделано после того, как российское транспортное судно Ил-20 было сбито по вине израильской стороны: совершая бомбардировку суверенного государства, ВВС Израиля прикрылись российским самолетом от средств ПВО Сирии.

В результате инцидента погибли российские военнослужащие. Москва жестко отреагировала на подобное вероломство, заявив о немедленной поставке Дамаску комплексов С-300.

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