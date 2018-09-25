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«Первый ребенок Новой Зеландии» появился на заседании Генассамблеи ООН

Политика

Материнские обязанности не помешали премьер-министру Новой Зеландии выступить в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 15:30 — REGNUM  Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла на 73-е заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) вместе с грудной дочерью, пишет газета El País 25 сентября.

Участники заседания Генеральной Ассамблеи ООН стали свидетелем картины, нетипичной для подобного мероприятия: глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн, ожидая своего выступления, играла со своим трехмесячным ребенком в зале заседания. На время ее выступления обязанности по присмотру за младенцем принял ее партнер Кларк Гейфорд.

«Теплый прием для самого юного участника заседания Генассамблеи ООН. Первый ребенок Новой Зеландии!» — прокомментировал эту сцену министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Ардерн стала второй в истории женщиной-премьер-министром, родившей ребенка в период своего пребывания на посту. Ее предшественницей стала премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто в 1990 году.

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