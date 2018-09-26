Мирный договор без Курил? Подавляющее большинство японцев против

Москва, , 05:22 — REGNUM Судя по опросам общественного мнения, проведенным недавно в Японии, подавляющее большинство японских граждан не поддерживают предложение президента России Владимира Путина «отложить решение всех прочих вопросов на потом», подписав мирный договор между Россией и Японией без предварительных условий. Поддержавших предложение — меньшинство. Почему такая реакция японского общества ожидаема, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Сломать картину мира, которую вкладывают умелые японские официальные пропагандисты в умы своих сограждан, выдвинув одно, пусть и самое рациональное, встречное предложение на переговорах, оказалось невозможно. Со школьной скамьи, вот уже многие десятилетия, японцам внушают, что Россия «захватчик», «не имеет права на северные японские территории» и прочие утверждения, призванные утвердить отсутствующее в реальности «право» Японии на возвращение каких-либо территории.

Международные договоры, лишающие по итогам Второй мировой войны Японию всякого права на Сахалин (который также входит в список претензий к России) и Курильские острова, при этом старательно замалчиваются. Но мнению 75% японцев противостоит мнение 90% граждан России, противящихся любым предложениям по территориальным уступкам на любых условиях.

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