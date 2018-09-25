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Индия и Египет усилят сотрудничество в сфере безопасности

Политика

Индия и Египет намерены усилить сотрудничество в сфере обороны и безопасности, проводя совместные учения и развивая взаимодействие в области противодействия терроризму

Нью-Дели, 25 сентября 2018, 21:49 — REGNUM  Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман посетила Египет с двухдневным визитом. В ходе переговоров с министром обороны Египта Мухаммедом Ахмедом Заки было принято решение усилить взаимодействие двух стран в сфере обороны и безопасности, состоялась в Каире.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в целях укрепления связей по линии оборонных ведомств будут проведены совместные учения, а также планируется усилить сотрудничество в сфере противодействия терроризму. Кроме того, министры обороны обсудили возможность взаимодействия военно-морских сил, включая обмен разведывательными данными.

В ходе переговоров главы оборонных ведомств Индии и Египта также уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сфере производства оружия и амуниции.

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Зарубежная хроника
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