Индия и Египет усилят сотрудничество в сфере безопасности

Нью-Дели, , 21:49 — REGNUM Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман посетила Египет с двухдневным визитом. В ходе переговоров с министром обороны Египта Мухаммедом Ахмедом Заки было принято решение усилить взаимодействие двух стран в сфере обороны и безопасности, состоялась в Каире.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в целях укрепления связей по линии оборонных ведомств будут проведены совместные учения, а также планируется усилить сотрудничество в сфере противодействия терроризму. Кроме того, министры обороны обсудили возможность взаимодействия военно-морских сил, включая обмен разведывательными данными.

В ходе переговоров главы оборонных ведомств Индии и Египта также уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сфере производства оружия и амуниции.