Москва, , 15:21 — REGNUM Запад отвел Грузии роль копья, которое должно колоть Россию. Об этом 25 сентября заявила грузинский политик, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в пресс-центре ИА REGNUM.

Она рассказала, как формировалась грузинская политика после распада СССР.

«Мы тогда все повернулись в сторону Запада. Мы все старались быть максимально ближе и похожими на Запад. Мы и сейчас можем что-то применить, хотя и не слепо копировать», — пояснила политик.

Тогда казалось, что НАТО — зонтик, который может прикрыть от проблем.

«Изменился мир, изменилась Россия, она стала другой. Я увидела пустые обещания, которые нам давались со стороны Запада. Грузия должна была стать копьем, которое будет колоть Россию», — отметила лидер партии.

По словам Бурджанадзе, когда пришел «момент икс» — война 2008 года, никто не помог. И если в Тбилиси не вошли российские танки, то это не из-за участия Запада и НАТО, а только потому, что в Москве так решили.

«Нынешняя ситуация настолько изменилась, что политик должен менять свою позицию», — уверена Бурджанадзе.

Нино Бурджанадзе в нулевых годах являлась председателем парламента Грузии, исполняла обязанности президента. Последние годы находится в оппозиции.