МИД РФ приветствует желание Трампа «поладить» с Москвой

Москва, , 15:13 — REGNUM Желание американского президента Дональда Трампа нормализовать отношения с Москвой привествуются российской стороной, но вопрос заключается в воплощении заявленного на уровне администрации президента, сообщил 25 сентября журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Трамп хорош тем, что он последователен как президент. Он фактически выполняет всё, о чем говорил в своей предвыборной кампанаии. Так, он открыто заявлял о нормализации отношений с РФ, и в контактах на высшем уровле он ведет такой разговор.

Естественно, это приветствует российская сторона. Однако в администрации Трампа не могут воплотить в жизнь его обещания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что российско-американские отношения в настоящий момент «отравлены»: Вашингтон взял за правило объявлять меры принудительного воздействия, «когда чуть что не так».

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