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Пакистанский МИД: страну ждет «перезагрузка отношений» с США

Политика

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что 2 октября он проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы «перезагрузить отношения»

Исламабад, 25 сентября 2018, 17:15 — REGNUM  Во время пресс-конференции в посольстве Пакистана в Вашингтоне министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши объявил о предстоящей встрече с госсекретарем США Майком Помпео 2 октября.

По сообщению пакистанского телеканала SamaaTV, глава пакистанского МИДа принимает участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам министра, до официальных переговоров он также встретится с Помпео и американскими дипломатами на полях Генеральной Ассамблеи. Отвечая на вопрос о влиянии Китайско-пакистанского экономического коридора на отношения с США, Шах Мехмуд Куреши отметил, что Пакистан считает США и КНР «одинаково важными» партнерами. В ходе официальных переговоров с представителями госдепартамента министр иностранных дел надеется на «перезагрузку» отношений.

В начале сентября 2018 года стало известно об отказе Пентагона предоставить Пакистану помощь в объеме 300 миллионов долларов. В Вашингтоне считают меры Исламабада по борьбе с терроризмом недостаточными. Эта позиция была подтверждена Майком Помпео во время недавнего визита в Пакистан.

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Зарубежная хроника
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