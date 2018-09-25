Пакистанский МИД: страну ждет «перезагрузка отношений» с США

Исламабад, , 17:15 — REGNUM Во время пресс-конференции в посольстве Пакистана в Вашингтоне министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши объявил о предстоящей встрече с госсекретарем США Майком Помпео 2 октября.

По сообщению пакистанского телеканала SamaaTV, глава пакистанского МИДа принимает участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам министра, до официальных переговоров он также встретится с Помпео и американскими дипломатами на полях Генеральной Ассамблеи. Отвечая на вопрос о влиянии Китайско-пакистанского экономического коридора на отношения с США, Шах Мехмуд Куреши отметил, что Пакистан считает США и КНР «одинаково важными» партнерами. В ходе официальных переговоров с представителями госдепартамента министр иностранных дел надеется на «перезагрузку» отношений.

В начале сентября 2018 года стало известно об отказе Пентагона предоставить Пакистану помощь в объеме 300 миллионов долларов. В Вашингтоне считают меры Исламабада по борьбе с терроризмом недостаточными. Эта позиция была подтверждена Майком Помпео во время недавнего визита в Пакистан.