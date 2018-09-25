Индийские военные: необходимы новые «хирургические удары» по Пакистану

Нью-Дели, , 16:04 — REGNUM Во время интервью 24 сентября начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават высказался по поводу ситуации в индийско-пакистанских отношениях.

По сообщению пакистанского телеканала DunyaNews, генерал Рават отметил серьезную опасность для стабильности в регионе, исходящую от террористов, поддерживаемых Пакистаном. Для противостояния этой угрозе, по мнению начальника штаба сухопутных войск, Индии необходимо предпринять новые «хирургические удары», по примеру 2016 года. По словам Бипина Равата, Пакистан должен лучше контролировать свою межведомственную разведку, которая, по мнению военачальника, является источником терроризма.

Ранее 22 сентября генерал Рават заявил о возможности ограниченных военных мер против «террористов и пакистанских сил безопасности», а также о необходимости новейшего вооружения для противостояния пакистанской угрозе.