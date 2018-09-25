Бывший премьер-министр Туниса Хамади Джебали баллотируется в президенты

Тунис, , 16:08 — REGNUM Бывший премьер-министр Туниса Хамади Джебали заявил о своём намерении баллотироваться в президенты страны и, возможно, снова стать членом Партии возрождения, умеренной исламистской партии в Тунисе.

Как сообщает новостное онлайн-агенство «Хакаек Онлайн», базирующееся в Тунисе, Джебали ещё не начинал подготовку к предвыборной гонке.

«Надеюсь, что мне удастся начать предвыборную кампанию вовремя. Прошу не думать, что мое решение баллотироваться в президенты — способ создать препятствия другим кандидатам, особенно членам Партии возрождения. Пусть все желающие вступят в предвыборную гонку», — добавил Джебали.

Среди причин, по которым избиратели могут проголосовать за кандидата, бывший премьер-министр называет свой огромный опыт управления, способность к самоанализу и умение правильно расставлять государственные приоритеты. Кроме того, Джебали сказал, что в XXI веке страной нельзя управлять так, как это делает действующее правительство.