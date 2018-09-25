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Курдянка Сарва Абдул-Вахид баллотируется в президенты Ирака

Политика

Курдянка Сарва Абдул-Вахид, ранее депутат парламента Ирака прошлого созыва, собирается баллотироваться в президенты страны

Багдад, 25 сентября 2018, 16:26 — REGNUM  Депутат парламента Ирака прошлого созыва курдянка Сарва Абдул-Вахид будет баллотироваться в президенты страны. Как сообщает ежедневная иракская газета «Akhbar al-Iraq», предвыборная гонка началась 25 сентября, когда все кандидаты на пост президента изъявили своё желание принять участие в выборах. Сарва Абдул-Вахид во время своего интервью «Akhbar al-Iraq» заявила: «Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Ирака в соответствии с конституцией республики. Хотя главный закон страны констатирует возможность женщины стать главой государства, ещё ни одной жительнице Ирака не удалось это сделать». «Я, курдянка, баллотируюсь на пост президента Ирака в качестве самовыдвиженца; меня не поддерживает ни одна партия. Я представляю всех иракских женщин, которые на протяжении долгого времени занимали маргинальное положение в обществе».

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Зарубежная хроника
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