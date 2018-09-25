Турция и Бельгия решили вновь подружиться

Брюссель, , 15:08 — REGNUM Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Брюссель и Анкара решили наладить отношения, которые в последнее время значительно охладились, сообщает 25 сентября Anadolu.

Данное заявление было сделано по итогам встречи Мишеля с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которую он назвал открытой и искренней. Общение происходило в кулуарах саммита 73-й Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы обменялись мнением по целому спектру вопросов, в частности о роли Турции в Сербии, борьбе с терроризмом, миграции, а также связях Анкары с Брюсселем и Москвой», — отметил бельгийский политик.

Напомним, отношения между Турцией и странами Евросоюза носят сложный характер. Однако нежелание принимать Анкару в содружество с одной стороны и зависимость от сдерживания миграционного потока с другой вынуждают стороны вести диалог.

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