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Департамент имущественных отношений Сочи возглавил новый руководитель

Политика

Его предшественник проходит фигурантом по уголовному делу

Сочи, Краснодарский край, 25 сентября 2018, 15:00 — REGNUM  В администрации Сочи проведены кадровые назначения. Теперь руководить департаментом имущественных отношений будет Илья Просветов. Об этом стало известно сегодня, 25 сентября, в ходе планерного совещания при главе курорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии олимпийской столицы.

О новом назначенце известно, что он родился в Краснодаре. Несколько лет спустя после окончания Московского государственного социального университета занимал должность управляющего партнёра адвокатского бюро (с 2003 по 2010 год). Затем и до настоящего времени прошёл путь от начальника правового отдела до должности директора «МФЦ» Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Просветова Владимир Пермяков в настоящее время проходит фигурантом по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В апреле 2018 года по решению суда чиновник был помещён под домашний арест. По версии следствия, в 2012 году Пермяков заключил контракт с застройщиком на приобретение 16 квартир для детей-сирот. Однако часть из них не отвечала необходимым требованиям. В результате были нарушены права детей-сирот, а бюджету причинён ущерб.

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