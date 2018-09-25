Департамент имущественных отношений Сочи возглавил новый руководитель

Сочи, Краснодарский край, , 15:00 — REGNUM В администрации Сочи проведены кадровые назначения. Теперь руководить департаментом имущественных отношений будет Илья Просветов. Об этом стало известно сегодня, 25 сентября, в ходе планерного совещания при главе курорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии олимпийской столицы.

О новом назначенце известно, что он родился в Краснодаре. Несколько лет спустя после окончания Московского государственного социального университета занимал должность управляющего партнёра адвокатского бюро (с 2003 по 2010 год). Затем и до настоящего времени прошёл путь от начальника правового отдела до должности директора «МФЦ» Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Просветова Владимир Пермяков в настоящее время проходит фигурантом по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В апреле 2018 года по решению суда чиновник был помещён под домашний арест. По версии следствия, в 2012 году Пермяков заключил контракт с застройщиком на приобретение 16 квартир для детей-сирот. Однако часть из них не отвечала необходимым требованиям. В результате были нарушены права детей-сирот, а бюджету причинён ущерб.