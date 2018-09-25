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ОАЭ: обвинения в терроризме со стороны Ирана несостоятельны

Политика

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад Анвар Гаргаш в своем твиттере назвал обвинения его страны в террористических действиях со стороны Ирана несостоятельными, так как ОАЭ на протяжении всей своей истории борется с проявлениями экстремизма

Абу-Даби, 25 сентября 2018, 17:10 — REGNUM  23 сентября министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммад Анвар Гаргаш назвал обвинения его страны в распространении терроризма со стороны Ирана несостоятельными, так как ОАЭ на протяжении всей своей истории борется с любыми проявлениями экстремизма. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, заявление Гаргаша последовало за спонтанным вызовом временного поверенного в делах ОАЭ во внешнеполитическое ведомство Ирана, где потребовали прокомментировать критическую заметку о событиях в Ахвазе в личном блоге одного эмиратского писателя.

«Нам очень жаль, что в Иране навязываются антиарабские настроения после событий в Ахвазе. Мы призываем наших коллег помнить об исторической роли Объединенных Арабских Эмиратов в борьбе с терроризмом», — отметил Гаргаш.

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Зарубежная хроника
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