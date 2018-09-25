В Киргизии проходят антитеррористические учения СНГ «Иссык-Куль — 2018»

Бишкек, , 14:54 — REGNUM В Киргизии стартовал второй этап антитеррористических учений стран-участниц СНГ «Иссык-Куль — 2018». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности сегодня, 25 сентября.

Спецподразделения ГКНБ, генштаба и МВД Киргизии совершенствовали навыки по принуждению к посадке захваченного самолета, освобождению заложников и нейтрализации попытки прорыва пособников террористов в аэропорту «Иссык-Куль». Сотрудники МЧС республики отработали действия по минимизации последствий теракта.

Отмечается, что антитеррористические учения «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» проводятся в три этапа.

В ходе первого этапа подразделения органов безопасности и спецслужб Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана при координирующей роли Антитеррористического центра СНГ отработали совместные действия по выявлению деятельности «спящих ячеек» террористов, предупреждению и пресечению готовящихся терактов, перекрытию каналов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Завершающий, третий этап учений — войсковая операция по блокированию и уничтожению крупных банд террористов, прорвавшихся через киргизскую границу — пройдет 26 сентября 2018 года на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что совместные антитеррористические учения компетентных органов стран участниц СНГ проходят в Киргизии уже в третий раз. В 2001 году местом их проведения стал город Ош («Юг — Антитеррор — 2001»), а в 2013 году — киргизская столица («Ала-Тоо — Антитеррор — 2013»).

Отметим, что на стороне террористов в Сирии, Афганистане и Ираке воевали около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — это женщины и дети. По данным ООН, количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии выросло за последние несколько лет в 5 раз — с 79 человек в 2010 году до 422 человек в 2017 году.