Генсек ООН: «Киргизия — это страна процветающей демократии, что греет душу»

Бишкек, , 14:51 — REGNUM «Киргизия — это прекрасная страна, которая играет огромную роль в регионе, в ней живут замечательные люди. Это страна процветающей демократии, что греет душу», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Организации Объединенных Наций акцентировал внимание на том, что он побывал в Киргизии в разные времена и стал свидетелем того, как страна переживала сложные моменты, а затем продвинулась по пути демократии.

«Мы дорожим отношениями с ООН. Наши международные партнеры и вы лично помогли в непростое время для нас в 2010 году. Оказали неоценимую помощь в совершенствовании избирательной системы. Все проекты, которые поддерживает ООН в Киргизии, успешно развиваются, что еще раз доказывает ваше особое отношение к нашей стране», — заявил в ответ киргизский лидер.

Затем Жээнбеков и Гутерреш обсудили проекты по линии ПРООН по развитию регионов Киргизии и инициативу киргизских властей по обновлению Резолюции Генассамблеи ООН «Роль международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии», предлагающую новый этап действий по рекультивации урановых хвостохранилищ.