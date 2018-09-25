Главы Южной Кореи и Японии провели двустороннюю встречу в Нью-Йорке

Сеул, , 16:13 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Встреча двух лидеров состоялась на следующий день после переговоров Мун Чжэ Ина и президента США Дональда Трампа, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Главной темой обсуждения южнокорейского лидера и его коллег стала проблема ядерного разоружения КНДР, а также результаты прошедшего 18−20 сентября межкорейского саммита. США, Республика Корея и Япония одинаково заинтересованы в ускорении денуклеаризации, а также установлении контроля за данным процессом. Последний раз Мун Чжэ Ин и Синдзо Абэ встречались в мае 2018 года, когда лидер Южной Кореи посетил Токио с трёхдневным визитом.