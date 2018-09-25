Бурджанадзе верит в восстановление отношений РФ и Грузии

Москва, , 14:56 — REGNUM Отношения России и Грузии можно восстановить, считает грузинский политик, председатель партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Об этом она заявила 25 сентября в пресс-центре ИА REGNUM.

«Нам сейчас лучше думать, как ответить на вопрос: что делать? В наших отношениях России и Грузии было всякое. И за последние 20 лет наговорили друг другу всякое», — сказала она.

По ее словам, если быть только прагматиком, может показаться, что выхода нет.

«Основа моего оптимизма — осознанное соседство, которое даст учитывать интересы друг друга», — заявила Бурджанадзе.