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Бурджанадзе верит в восстановление отношений РФ и Грузии

Политика

Прагматикам может показаться, что выхода нет

Москва, 25 сентября 2018, 14:56 — REGNUM  Отношения России и Грузии можно восстановить, считает грузинский политик, председатель партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Об этом она заявила 25 сентября в пресс-центре ИА REGNUM.

«Нам сейчас лучше думать, как ответить на вопрос: что делать? В наших отношениях России и Грузии было всякое. И за последние 20 лет наговорили друг другу всякое», — сказала она.

По ее словам, если быть только прагматиком, может показаться, что выхода нет.

«Основа моего оптимизма — осознанное соседство, которое даст учитывать интересы друг друга», — заявила Бурджанадзе.

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Политическая жизнь Грузии
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