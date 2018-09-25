Пакистан не оставит попытки провести мирные переговоры с Индией

Исламабад, , 15:50 — REGNUM 24 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши во время пресс-конференции в посольстве Пакистана в США заявил, что несмотря на отказ Индии от двусторонних переговоров между министрами иностранных дел Индии и Пакистана, Пакистан будет прилагать все усилия для того, чтобы продолжить мирный диалог.

Как сообщает индийская газета «Джагран», министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши подчеркнул, что призывы в индийских кругах «отомстить» за убитых в Кашмире полицейских никак не способствуют мирному урегулированию конфликта. Министр обвинил Индию в непоследовательности и попытках избежать проблем, требующих решения, ведь, по утверждению министра, если стороны не будут искать решения проблемы, то она не исчезнет сама собой.

Переговоры между министрами иностранных дел Индии и Пакистана должны были состояться «на полях» сессии Генеральной Ассамблеи ООН, однако после инцидента в Кашмире Индия отказалась от участия в переговорах.