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Французский министр обвинила власти Италии в антигуманности

Политика

Италия отказывается принимать мигрантов с борта Aquarius-2, однако и Франция не демонстрирует энтузиазма в этом вопросе

Париж, 25 сентября 2018, 14:50 — REGNUM  Министр по европейским делам Франции Натали Луазо обрушилась с критикой на правительство Италии из-за его нежелания принимать мигрантов с судна Aquarius-2, пишет газета Zeit-Online.

«Мы повторяем Италии еще раз: закрытие ее портов для нуждающихся людей противозаконно и антигуманно», — сказала министр в эфире Sud Radio 25 сентября.

На вопрос о том, где находится безопасный порт для Aquarius 2, Натали Луазо ответила «мы все знаем, что это Италия или Мальта».

Однако судно намерено высадить 58 взятых на борт в Средиземном море мигрантов во французском Марселе. Организация «Врачи без границ» попросила французские власти впустить мигрантов, на что пресс-секретарь правительства Франции Бенжамин Гриво сдержанно посоветовал судну искать «ближайший безопасный порт».

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