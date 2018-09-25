Постпред Индии в ООН: заявления Пакистана не возымеют действия в ГА ООН

Нью-Дели, , 15:47 — REGNUM Постоянный представитель Индии в ООН Саид Акбаруддин прокомментировал намерение министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуд Куреши поднять на открытии 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН проблему Кашмира, который на данный момент является предметом территориальных споров Индии и Пакистана, а также Китая. Территориальный спор по поводу принадлежности Кашмира уже 70 лет определяет характер отношений между Индией и Пакистаном.

Как сообщает индийская газета «Джагран», постоянный представитель Индии в ООН Саид Акбаруддин указал на то, что ООН была создана в качестве площадки где решаются глобальные проблемы, касающиеся всего мирового сообщества. Проблема территориальной принадлежности Кашмира по мнению постпреда Индии в ООН является вопросом двусторонних отношений Индии и Пакистана, поэтому Индия «даже не собирается» реагировать на «выпады» Пакистана, «спекулирующего» на чувствительной для обеих стран проблеме.

Ситуация в Кашмире обострилась после того, как в индийском штате Джамму и Кашмир членами организации «Хизбулл Муджахеддин», которая считается в Индии террористической, были похищены и убиты трое индийских полицейских. В результате Индия отказалась участвовать в двусторонних переговорах с Пакистаном, назвав это «бесполезным делом».