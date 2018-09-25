Действующий президент Мальдив потерпел поражение на президентских выборах

Мале, , 15:39 — REGNUM 24 сентября в телевизионном обращении к нации Абдулла Ямин признал своё поражение на президентских выборах, проиграв оппозиционному кандидату Ибрагиму Мохаммеду Солиху. Действующий президент пообещал осуществить «мягкий» транзит власти вновь избранному народом президенту страны.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Ибрагим Мохаммед Солих выиграл выборы, набрав 58,3 процента голосов избирателей. Перед выборами многие предрекали победу оппозиции, но при этом делали оговорку о том, что Абдулла Ямин, связанный с Китаем контрактами на строительство инфраструктурных объектов, сделает все для того, чтобы остаться у власти.

На прошлых выборах в 2013 году Верховный суд Мальдивской республики аннулировал результаты выборов, дав возможность Абдулле Ямину повторно провести агрессивную избирательную кампанию и после неоднократного перенесения даты голосования он смог выиграть повторные выборы.