Парламент Ирака изберёт президента страны не позднее начала октября

Багдад, , 14:41 — REGNUM Имя президента Ирана станет известно уже в ближайшую неделю. Голосование по избранию главы государства совет представителей (парламент) Ирака четвёртого созыва проведёт до 2 октября. Такой крайний срок установил председатель высшего законодательного органа страны Мухаммед аль-Халбуси, передаёт телеканал Alsumaria.

Избрать руководителя страны депутаты должны были на сегодняшней сессии парламента, однако из-за противоречий в рядах крупнейших курдских партий, решение этого вопроса было решено отложить.

На главный руководящий пост претендуют Бархам Салех, выдвинутый Патриотическим союзом Курдистана, а также Фуад Хусейн, кандидатуру которого предложила Демократическая партия Курдистана, пишет ТАСС. Кроме того, документы для участия в выборах подали также 18 депутатов как от политических движений, так и независимые.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Ираке состоялись первые после победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) парламентские выборы. За 328 мест в иракском парламенте боролись около 7,5 тыс. кандидатов от двух сотен политических партий. Явка на выборах составила 44,54%. Победу на них одержали шиитские партии.

Избрать председателя нового парламента удалось только со второй попытки. На пост спикера путём тайного голосования 15 сентября был избран бывший губернатор провинции Анбар Мухаммед аль-Халбуси. Голосование по избранию председателя парламента должно было состояться в начале сентября, однако из-за бойкота ряда политических партий, сессия была перенесена.

Добавим, что, согласно конституции Ирака, со вступлением в должность спикера у законодателей есть месяц на избрание президента.