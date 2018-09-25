Бывший глава Афганистана призвал к сотрудничеству в борьбе с терроризмом

Кабул, , 16:17 — REGNUM Бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай призвал к региональному сотрудничеству в борьбе с угрозой терроризма. Данное заявление, опубликованное управлением бывшего президента, было сделано на фоне недавнего теракта в Иране, в результате которого пострадали десятки людей.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Хамид Карзай осудил недавний теракт во время военного парада в иранском городе Ахваз.

Бывший президент Афганистана считает, что внешние силы стремятся к распространению хаоса и войны как в Афганистане, так и во всем регионе, и пытаются посеять разногласия среди мирного населения.

Хамид Карзай уверен, что стабильность и мир в регионе напрямую зависят от ситуации в Афганистане, поэтому пока в нем не закончится война, весь регион будет сталкиваться с такими проблемами, как терроризм.

Бывший президент выразил мнение, что Иран и другие крупные страны в регионе не должны закрывать глаза на существующие проблемы в Афганистане, а оказывать ему всю необходимую помощь.