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Президенты Израиля и Египта проведут переговоры в Нью-Йорке

Политика

Премьер-министр Израиля обсудит с президентом Египта вопрос мирного урегулирования конфликта с Палестинской Автономией

Иерусалим, 25 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Нью-Йорке, куда прибудет для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что встреча состоится 26 сентября. Так сообщает израильское информационное агентство Ynet со ссылкой на анонимный источник, близкий к израильскому премьеру.

В ходе встречи Нетаньяху и ас-Сиси обсудят возможность мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестинской Автономией (ПА). Стоит отметить, что Египет уже выступает в качестве посредника в переговорах между Израилем, руководством движения ХАМАС и Палестинской Автономией.

Напомним, что премьер-министр Израиля и президент Египта уже провели ряд встреч по вопросу разрешения конфликта с ПА. Последняя такая встреча, по неподтвержденным данным, прошла в августе 2018 года.

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Зарубежная хроника
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