Президенты Израиля и Египта проведут переговоры в Нью-Йорке

Иерусалим, , 15:35 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Нью-Йорке, куда прибудет для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что встреча состоится 26 сентября. Так сообщает израильское информационное агентство Ynet со ссылкой на анонимный источник, близкий к израильскому премьеру.

В ходе встречи Нетаньяху и ас-Сиси обсудят возможность мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестинской Автономией (ПА). Стоит отметить, что Египет уже выступает в качестве посредника в переговорах между Израилем, руководством движения ХАМАС и Палестинской Автономией.

Напомним, что премьер-министр Израиля и президент Египта уже провели ряд встреч по вопросу разрешения конфликта с ПА. Последняя такая встреча, по неподтвержденным данным, прошла в августе 2018 года.