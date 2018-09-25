Палестинская автономия приостановил переговоры с ХАМАСом

Иерусалим, , 22:14 — REGNUM 23 сентября несколько сотен жителей Сектора Газы вышли на границу с Израилем, возобновив беспорядки. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, демонстранты поджигают покрышки и бросают их в солдат Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ), находящихся по другую сторону границы.

В связи с этим было объявлено о приостановке переговоров с руководством ХАМАС по вопросу введения режима прекращения огня. По словам лидеров движения ХАМАС, приостановка переговорного процесса была инициирована главой Палестинской Автономии (ПА) Абу-Мазена. Примечательно, что всего за день до этого, 22 сентября, в Газе с визитом побывала правительственная делегация из Египта, цель которой — поспособствовать процессу мирного урегулирования конфликта между Израилем и ПА.

Один из лидеров ХАМАС Сами Абу-Зухри отметил, что ХАМАС планирует ужесточить беспорядки на границе, в связи с чем эскалация неизбежна.